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Bilim / Teknoloji

Mars'ın uydusu Phobos Hubble Teleskobu tarafından görüntülendi

Phobos, Mars'ın yörüngesindeki bir turunu sadece 7 saat 39 dakikada tamamlıyor

21 Temmuz 2017 15:52

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, Mars'ın iki uydusundan biri olan Phobos'u görüntüledi. 

NASA'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, Hubble teleskobunun, Mars'ın etrafında dönüşünü sırasında Phobos'u görüntülediği belirtildi.

Hubble'ın, Güneş Sistemi'nin en küçük uydularından biri olan elips şeklindeki Phobos'tan Mars'ın etrafındaki dönüşü sırasında 13 görüntü aldığı kaydedildi.

Phobos, Mars'ın yörüngesindeki bir turunu sadece 7 saat 39 dakikada tamamlıyor.

Phobos ve Mars'ın diğer uydusu Deimos'un gezegenin çekimine kapılmış asteroidler olduğu sanılıyor.

 

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