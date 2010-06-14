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Yaşam

Mars'ın üçte biri denizmiş

ABD'li araştırmacılar, 3 buçuk milyar yıl önce Mars'ın üçte birinin denizlerle kaplı olduğunu ortaya çıkardı.

14 Haziran 2010 03:00

T24 - ABD'li araştırmacılar, 3 buçuk milyar yıl önce Mars'ın üçte birinin denizlerle kaplı olduğunu ortaya çıkardı.

Boulder kentindeki Colorado Üniversitesi bünyesinde yapılan araştırmada, Atlas Okyanusu boyutlarındaki devasa denizin Mars'ın kuzey kutbu boyunca uzandığı, Dünya'dakinin 10'da biri kadar su içerdiği belirlendi.

Üniversite bünyesindeki iki bilim adamı Gaetano Di Achille ve Brian Hynek'in Nature Geoscience bilim dergisinde yayınlanan araştırmasına göre, kızıl gezegen boyunca uzanan 52 delta tespit edildi. 1990'ların sonlarından bu yana NASA ve diğer uzay kuruluşlarının elde ettiği çok sayıdaki Mars fotoğrafı üzerinde çalışan Di Achille ve Hynek, bütün dataları tek bir bilgisayar programında birleştirmeyi başardı. Elde edilen bilgiye göre, Mars yüzeyinin yüzde 36'sı suyla kaplıydı ve gezegende 124 milyon kilometreküp su bulunuyordu. Di Achille ve Hynek, Mars'ın 3 buçuk milyar yıl önce Dünya'daki gibi bir atmosfere sahip olduğunu ve yağmurlar yağdığını belirtti. Brian Hynek'in Journal of Geophysical Research dergisindeki başka bir araştırmasına göre, Mars'ın yüzeyinde nehirlerin açtığı 40 bin civarında vadi bulunuyor.

İki araştırmacı, NASA'nın Mars atmosferiyle alakalı soru işaretlerini çözmek amacıyla 2013'te başlatacağı 567 milyon dolarlık MAVEN projesi de dahil olmak üzere, gelecekteki Mars görevlerinin, konuyla ilgili daha fazla ipucu sağlayacağını kaydetti.

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