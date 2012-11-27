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Yaşam

Mars'ın sırrını çözecek maden Dünya'da çıktı

Cloutis: Mars'taki metan gazının kaynağını bulmak, gezegendeki yaşama ilişkin soruların da cevabı olacak. Jeffrey Asbest Maden Ocağı'nın şartları da, elimizdeki Mars verileri ile birebir aynı

27 Kasım 2012 13:43

Kanada'nın Quebec eyaletindeki Asbestos kentinde Mars gezegeni ile aynı özelliklere sahip asbest madeni üzerinde ABD'li ve Kanadalı bilim insanları çalışma yapmaya başladı.

Proje yöneticilerinden Winnipeg Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Ed Cloutis, metan gazının sudan sonra hayatın başlangıcını aramaktaki en önemli ikinci anahtar olduğunu belirterek, ''Mars'taki metan gazının kaynağını bulmak, gezegendeki yaşama ilişkin soruların da cevabı olacak. Jeffrey Asbest Maden Ocağı'nın şartları da, elimizdeki Mars verileri ile birebir aynı'' dedi.

NASA tarafından Mars'a gönderilen Curiosity robotunun gezegenin atmosferinde metan gazı saptaması üzerine heyecanlanan NASA ve Kanada Uzay Ajansı CSA'dan 24 bilim insanı, Jeffrey Asbest Maden Ocağı'nda da Toronto Ryerson Üniversitesi'nde üretilen ve Kapvik adı verilen robotu kullanacak.

2 kilometrekarelik bir alana yayılan maden ocağında, yerin 350 metre altındaki madene inecek Kapvik'in toplayacağı veriler, NASA ve CSA'nın elindeki Mars verileri ile karşılaştırılacak.

Bir önceki Quebec eyalet hükümetinin 58 milyon dolar kaynak aktararak üretimi devam ettireceğini açıkladığı Jeffrey Asbest Maden Ocağı, seçimler sonrası oluşan yeni hükümetin kapatma kararı ile üretimini durdurmuştu.

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