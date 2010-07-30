T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mars'ın bir gizemi daha çözüldü

Yıllardır bilimadamlarını düşündüren Mars gezegenindeki "gizemli yüz" şeklinin sırrı sonunda çözüldü!

30 Temmuz 2010 03:00

T24 - Yıllardır bilimadamlarını düşündüren Mars gezegenindeki "gizemli yüz" şeklinin sırrı sonunda çözüldü!



Binlerce komplo teorisinin doğuşundan sorumlu olan fotoğraf, 1 Temmuz 1976 tarihinde Amerikan Viking 1 uzay aracı tarafından çekilmişti.

Fotoğrafta Mars gezegeninin yüzeyinde bir insan yüzü görülüyordu. Bu fotoğraf bilim dünyasını şaşırtırken, komplo teorisyenlerine de bolca fırsat yarattı.

Ancak NASA'nın yüksek çözünürlüklü HiRISE kamerasıyla çekilip, bugün yayınlanan bir fotoğraf komplo teorilerini sona erdirdi.

HiRISE'ın fotoğrafıyla, Mars'taki yüzün gerçekte sadece Mars çölünün ortasındaki büyük bir taşlı tepe olduğu ortaya çıktı.

1976 yılında çekilen fotoğrafın ardından konuyla ilgili spekülasyonlar başlarken, NASA da Mars'taki uzaylıların varlığını gizlemekle suçlanmıştı.

Teknolojinin ilerlemesiyle gerçek ortaya çıktı ve "gizemli yüz" gerçek halini insanoğluna gösterdi...



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24