Mars'ın bir gizemi daha çözüldü

T24

Binlerce komplo teorisinin doğuşundan sorumlu olan fotoğraf, 1 Temmuz 1976 tarihinde Amerikan Viking 1 uzay aracı tarafından çekilmişti.Fotoğrafta Mars gezegeninin yüzeyinde bir insan yüzü görülüyordu. Bu fotoğraf bilim dünyasını şaşırtırken, komplo teorisyenlerine de bolca fırsat yarattı.Ancak NASA'nın yüksek çözünürlüklü HiRISE kamerasıyla çekilip, bugün yayınlanan bir fotoğraf komplo teorilerini sona erdirdi.HiRISE'ın fotoğrafıyla, Mars'taki yüzün gerçekte sadece Mars çölünün ortasındaki büyük bir taşlı tepe olduğu ortaya çıktı.1976 yılında çekilen fotoğrafın ardından konuyla ilgili spekülasyonlar başlarken, NASA da Mars'taki uzaylıların varlığını gizlemekle suçlanmıştı.Teknolojinin ilerlemesiyle gerçek ortaya çıktı ve "gizemli yüz" gerçek halini insanoğluna gösterdi...