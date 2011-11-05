Mars'ın BBG'si bitti

T24- Mars’a yapılacak olası insanlı uçuşu simule etmek için bir kapsülde 520 gündür kapalı tutulan gönüllüler, dün sanal seferden sağ salim döndü. Sürekli kamera gözetiminde olan 6 kişilik ekip, Mars’a yolculuğun biyolojik ve psikolojik olarak mümkün olduğunu kanıtladılar.



Hürriyet'in haberine göre, koloni haline getirilebilecek Dünya’ya en yakın gezegenin Mars olabileceği, Rusya’da 520 gün devam eden “Mars-500” deneyiyle kanıtlandı. Rus Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü’nün 15 milyon dolara malolan deneyi için Moskova’ya kurulan “uzay gemisinde” 520 gün geçiren 6 kişilik uluslararası gönüllüler ekibi, 6 ay sürecek Mars yolculuğunun insanın beden ve ruh sağlığı için mümkün olduğunu ispatladı.





180 metrekarede 18 ay





Üç Rus, bir Fransız, bir Kolombiya asıllı İtalyan ve bir Çinli gönüllü, yerçekimsiz ortam hariç aynen canlandırılan yolculuk şartlarına 180 metrekarelik kapsülün içinde 520 gün dayandıktan sonra dün yeniden güneş ışığıyla buluştular. Tüm bu süreçte tuvalet hariç sürekli kameraların gözetiminde olan ekip üyeleri solgun görünse de mutluydu. Ekip lideri Aleksey Sitev, “Görev tamamlandı. Sağlığımız iyi. Yeni görevlere hazırız” diye konuştu. Fransız Romain Charles da “Gelecekteki Mars görevlerinin tasarlanmasına yardımcı olmayı umuyoruz” dedi. Kişi başı 3 milyon ruble (yaklaşık 180 bin lira) ödül alacak gönüllüler aileleriyle kısa bir süre görüştükten sonra üç günlük karantina için hastaneye gönderildiler.





Proje yöneticisi Prof. Dr. Aleksander Suvorov, “Yeryüzünde de olsak Mars’ın fethi için önemli bir gün yaşıyoruz. 18 ay süren deney insanoğlunun şimdiki fiziki yapısı ve günümüz teknolojileriyle bile 56 milyon km. uzaklıktaki Mars’a gidip geri dönebileceğini kanıtlamıştır” ifadesini kullandı. Yeryüzünde ileride Mars-500 türünden ancak daha uzun sürecek deneylerin yapılmasına gerek olmadığını da sözlerine ekleyen Suvorov, “Elimizdeki teknoloji bizi Mars ötesine zaten götüremiyor. Bu yüzden örneğin 1000 günlük deneye ihtiyaç yok” yanıtını verdi. Deney sırasında son derece faydalı veriler toplandığına işaret eden Suvorov şöyle devam etti:





Sürtüşme yaşanmadı





“6 denek bize tıbbi ve sosyal açıdan son derece değerli bilgiler verdi. 100’ü aşkın deney yaptık. Hatta Mars yüzeyini andıran kumlu bir ortamda ağır çantalarla görevler de yaptılar. En önemli sonuç, farklı milletten, farklı kültürden ve eğitim seviyeleri farklı olan altı kişinin 520 gün boyunca kapalı alan sendromuna rağmen aralarında sürtüşme çıkmadan yolculuğu tamamlaması oldu. Bedenlerinde de ufak tefek kas tembelliği gibi olgular dışında değişim olmadı.”



Tahminlerden az yediler





Ekibin günlük hayatıyla ilgili de şu bilgiler verildi: “Mars-500 aracındaki spor aletlerinden en çok işe yarayanı koşu yolu oldu. Kozmonotların formda kalmasını en çok bu alet sağladı. Uzun Mars yolculuğu için hesapladığımız gıdanın üçte ikisi yeterli oldu. 6 kişi bedenlerine zarar vermeden, yani mecburi perhiz yapmadan kendiliğinden daha az yiyecek tüketti. Gerçek uzay yolculuğunda her kilonun hesabı yapılırken bu çok önemli bir veri. Şimdiki teknik imkanlar hesaplandığında 6 değil, 4 kişiden oluşan mürettebatın rahatlıkla Mars’a gidip dönebileceğini kanıtladı.”



