Marsilya'da araç otobüs durağına daldı

Fransa'nın Marsilya kentinde bir araç hızla bir otobüs durağına girdi. Olayda en az bir kişi hayatını kaybetti. Marsilya'da 11 ve 12. Bölge Belediye Başkanı Julien Ravier, kurbanın 40 yaşlarında otobüs durağında tek başına bekleyen bir kadın olduğunu açıkladı. Polisin aracın sürücüsünü ise yakaladığı belirtildi.

Sürücünün aracını daha önce kentin 13. bölgesindeki başka bir otobüs durağına sürdüğü ve burada da bir kişinin ağır yaralanmasına neden olduğu kaydedildi. Fransız BFM haber kanalı, bir görgü tanığının aracın plakasını not ederek olayı polise haber verdiği bilgisine yer verdi.

Yetkililer, Twitter üzerinden Fransız polisi olayla ilgili olarak bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattığını duyurdu ve vatandaşlara bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.

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AFP/dpa/BW/HS