Marsilya Teknik Direktörü Garcia: "Kazanmak istiyoruz"

UEFA Avrupa Ligi’nde Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia, guruptaki sıralarını korumak adına kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyen Garcia, \"Grupta ikinciyiz ve ikinci kalmak için bu maçı kazanmamız gerekiyor. Biz buraya beraberlik için gelmedik. Kazanmak istiyoruz. Son haftaya bırakmak istemiyoruz. Kazansak bile son haftayla kalabilir. Ama biz işimizi garantiye alıp kazanmak istiyoruz\" dedi.

Atiker Konyaspor’da bir teknik direktör değişikliği olduğunu ama seyircisi önünde oynamasının büyük avantaj olduğunu ifade eden Garcia, rakiplerinin kaliteli bir ekibe sahip olduğunu ve kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Konyaspor’un 5 maçlık cezanın ardından seyircisi ile buluşacağı ve 35 bin seyircinin maç için geleceği hatırlatılan Garcia, şunları söyledi:

\"Stadyumun dolu olacağını ve ambiyansın iyi olacağını biliyoruz. Her şey fair-play ruhu ve saygı içerisinde olduğu sürece sakınca yok.\"

\"GOMİS GEÇMİŞTE KALDI\"

Fransız bir gazetecinin Galatasaraylı Gomis ile röportaj yaptığını ve Gomis’in gollerini Rudi Garcia’dan aldığı dersler sayesinde attığı şeklinde açıklamada bulunduğunu söylemesi üzerine Garcia, şunları söyledi:

\"Gomis hakkında iyi şeyler söyleyebilirim. Geçen seneki kaptanımdı. Ama geçmişte kaldı. Türkiye’de kendisini takip ediyoruz ve gollerine devam ediyor. Ama artık benim başka forvet oyuncularım var. Biz de Avrupa’nın en golcü 12’nci takımıyız. Biz Gomis’in gelişimini takip ediyoruz. Gomis’in ayrılma kararı kendi tercihi.\"

GERMAIN; \"GOL ATMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIM\"

Marsilya takım oyuncularından Valere Germain ise gol atmak için sahaya çıkacağını belirterek, \"Kendimi iyi hissediyorum ve kendime güveniyorum. Oynaya oynaya gol atacağımı düşünüyorum. Gol atarak kendimi tekrar göstereceğim\" dedi.

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-Garcia\'nın açıklaması

-Valere\'nin açıklaması

Haber: Mehmet Kayhan YILDIZ - Kamera: Hasan DÖNMEZ / KONYA, (DHA)