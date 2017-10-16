Marsilya son nefeste 1 puanı kurtardı

İSTANBUL,(DHA)

Atiker Konyaspor\'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'ndaki rakipleriden Marsilya, Fransa Lig 1\'de 9\'uncu haftanın kapanış karşılaşmasında deplasmanda Strasbourg ile 3-3 berabere kaldı.

Mavi-Beyazlı ekip karşılaşmada 2 kez öne geçmesine rağmen 1 puanı Mitrogou\'un 88\'inci dakikada attığı golle kurtardı. Karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 31\'inci dakikada Aholou, 60\'ıncı dakikada Kone ve 74\'üncü dakikada Lienard kaydederken, konuk takım Marsilya\'nın gollerini 5\'inci dakikada Payet ve 48\'inci dakikada Kone (K.K) ve 88\'inci dakikada Mitroglou attı.