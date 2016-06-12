Marsilya savaş alanına döndü



Marsilya'da İngiliz ve Rus taraftarlar arasında maç öncesinde başlayan kavgalar 1-1 berabere biten maçın ardından da devam etti. Gün boyunca çıkan olaylarda üçü ağır 30'dan fazla kişi yaralandı. Başından ağır yaralanan bir taraftarın hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Rus taraftarlar İngiliz taraftarların bulunduğu tribüne akın etti, fişekler havada uçuştu, bayraklar yerilerinden söküldü.

İngiliz taraftarlar merdivenlerden yukarı ve telleri aşarak iç bölgelere doğru kaçmaya çalıştı. Bazı izleyiciler ise arbededen kurtulmak için sahaya indi.

Alkollü bazı holiganlar sokaklarda olay çıkardı, birbirlerine sandalyelerle saldırdı. Çevreye zarar veren altı kişi gözaltına alındı. Fransız polisi çatışmaları kontrol altına almakta zorlanırken üç polis memuru hafif yaralandı.

Polis Marsilya'da holiganları dağıtmak için iki gün boyunca yoğun şekilde biber gazı kullandı. Emniyet Müdürü Laurent Nuñez "Polis İngiliz, Rus ve Fransız taraftarların katıldığı kavgaları ayırmak için müdahale etti. Kavgalar gerçekten çok büyüktü" açıklamasını yaptı. Marsilya'da halihazırda yaklaşık bin 200 polis memuru görev yapıyor.

Yerel "Nice Matin" gazetesinin haberine göre Nice kentinde de Kuzey İrlandalı taraftarlar olay çıkardı. Burada da en az 7 kişi yaralandı. Lyon kentinde ise bir barda çıkan tartışma nedeniyle 4 Fransız taraftar gözaltına alındı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA Marsilya'da çıkan kavgaların sonuçları olacağı açıklamasını yaptı. Yapılan açıklamada atılacak adımlar için Disiplin Kurulu'ndan gelecek bilgilerin beklendiğine işaret edilirken "Bu tip şiddet olaylarına katılan kişilerin futbolda yeri yok" ifadesi kullanıldı.