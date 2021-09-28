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Spor

Marsilya - Galatasaray maçına Polonyalı hakem

28 Eylül 2021 12:44

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci karşılaşmaları kapsamında oynanacak Marsilya - Galatasaray maçını Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grbuu'ndaki ikinci maçında Marsilya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Marsilya - Galatasaray mücadelesini Polonyalı hakem Pawel Raczkowski'nin yöneteceği açıklandı.

38 yaşındaki Polonyalı hakem, bu sezon Polonya Ekstraklasa'da 5 maç yönetirken UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde de Rosenborg - Rennes maçında orta hakem olarak görev almıştı.

Pawel Raczkowski; 2017'de Fenerbahçe 'nin Krasnodar ile oynadığı Avrupa Ligi maçında ve 2018'de A Milli Futbol Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki Rusya maçında da düdük çalmıştı.

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