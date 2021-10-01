Marsilya ile berabere kalan Galatasaray, zirvedeki yerini korudu

Gruba Lazio galibiyetiyle başlayan Galatasaray, lider olarak gittiği Fransa'dan lider olarak döndü! Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar puanını 4 yaptı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda temsilcimiz Galatasara, Marsilya ile deplasmanda karşılaştı. Velodrome’da dolu tribünler önünde oynanan mücadele golsüz sona erdi: 0-0.

Sarı-kırmızılılar, Lazio galibiyetinin ardından Marsilya deplasmanından da puanla dönmeyi başardı.

Başa baş geçen mücadelede Galatasaray 5 şutun sadece birinde isabet buldu. Marsilya sağ kanattan milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile tehlikeli pozisyonlar da bulurken, maçın 38. dakikada Cengiz’in şık vuruşunu Muslera aynı güzellikte kornere çeldi.

Tribünden atılan yabancı maddeler yeniden duran oyun sonrası ilk yarıda 8 dakika uzatma verildi.

Galatasaray bu skorla grupta 4 puana yükselip liderliğini sürdürdü. Marsilya ise 2 puanla 3. sıraya geriledi. Grubun diğer maçında Lazio 2-0 kazanıp 3 puana yükseldi. Lokomotiv Moskova 1 puanla son sırada.

Galatasaray 21 Ekim perşembe günü Rusya’da Lokomotiv Moskova’nın konuğu olacak.

TIKLAYIN - Fatih Terim: Avrupa'ya yakışıyoruz

TIKLAYIN - Marsilya-Galatasaray maçından kareler

Stat: Velodrome Hakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya) Olimpik Marsilya: Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Cengiz Ünder, Harit (Dk. 80 Fuente), Dieng (Dk. 60 Milik), Payet Galatasaray: Muslera, Boey (Dk. 65 Yedlin), Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu (Dk. 87 Luyindama), Taylan Antalyalı, Morutan (Dk. 72 Emre Kılınç), Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 87 Babel), Halil Dervişoğlu (Dk 72. Diagne) Sarı kartlar: Dk. 53 Boey, Dk. 90+5 Diagne (Galatasaray), Dk. 90+5 Saliba, Dk. 90+6 Alvaro (Olimpik Marsilya)

Karşılaşmanın önemli anları

9. dakikada Marsilya gole yaklaştı. Cengiz Ünder, ceza sahası dışında sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanarak penaltı noktasına orta yaptı. Ortaya yükselen Taylan Antalyalı'nın ters kafa vuruşunda, top üst direğe çarpıp kornere çıktı.

34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Cicaldau, kaleye uzaktan şut attı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

35. dakikada ceza sahası dışında sağ kanatta toplu buluşan Cengiz Ünder, kaleye doğru yaklaşarak şut kullandı. Kaleci Muslera, köşeye giden topu uzanarak kornere çeldi.

45+8. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Olimpik Marsilya defansının arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya şutunu çekti. Pau Lopez'den dönen top bir kez daha Kerem'in önünde kalırken, oyuncu bu kez pasını Halil Dervişoğlu'na çıkardı ancak bu oyuncunun vuruşunda savunma araya girip, tehlikeyi uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

51. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan Galatasaray savunmasının arkasına sarkarak yaptığı ortada, arka direkte müsait durumda Dieng topa istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak auta çıktı.

60. dakikada Payet'in sağdan kullandığı korner sonrası Saliba'nın kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak oyuna döndü ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

75. dakikada Van Aanholt'un müdahalesi sonrası ceza sahası içinde Guendouzi'nin yerde kaldığı pozisyonda hakem Pawel Raczkowski penaltı kararı verdi. VAR'dan yapılan uyarı sonrası pozisyonu ekrandan izlemeye giden Raczkowski, penaltı kararını iptal etti.

Kalan sürede iki takımın da çabaları gol getirmedi ve müsabaka 0-0 eşitlikle tamamlandı.