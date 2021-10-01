Fatih Terim: Avrupa'ya yakışıyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçı sonrası Fransa'dan lider dönmenin sevincini yaşıyor. Terim, tribünlerde yaşanan gerginlik hakkında konuştu.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray, Marsilya'yla deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Fransa'dan grup lideri olarak dönen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, EXXEN'e konuştu.

Gol yollarında daha etkili olmaları gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Beğendiğim bir skor oldu. Marsilya ile Marsilya'da değil, herhangi bir yerde oynamak zor. İyi analiz ettik. Dersimize iyi çalıştık. Her zaman ilk yarının sonunda yediğimiz golü bu sefer atsaydık başka olurdu. Cicaldau da hakeme takıldı, hakeme gösterdiğimizde 'kötü şans' nedeniyle orada olduğunu söyledi.

Lider kaldığımız için mutluyum. Benim takımlarım genel olarak en çok gol atan takımlar listesinde önde olur. Herhalde başlayacağız. Bugün biz de doğru işler yaptık. Bazen savunmayı da doğru yapmak lazım, bugün bunu başardık. 1 puan bazen sizi başka yerlere taşır.

Genelde bu rakiplerle Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırdık, özlediler bizi herhalde... Bu platforma yakıştığımız bir gerçek. Avrupa'da olmayı hak ediyoruz ve yakışıyoruz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tribünde gerginlik

Fatih Terim, tribünlerde yaşanan gerginlik için ise, "Taraftarımıza 'Sakin olun' dedim ama Ermeni bayraklarıyla tahrik ettiler. Ses bombaları atıyorlar sürekli. Onlar atılınca durmayacaklar herhalde. Sürekli Ermeni bayrağı, Yunan bayrağı. Kolay değil o kadar büyük kitlenin içinde yürekleriyle bizi yalnız bırakmadılar." şeklinde konuştu.