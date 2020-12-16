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Dünya

Marshall Adaları'nda kayalıklara vuran teknede 649 kilo kokain ele geçirildi

Polis analiz için yollanan paketler dışında uyuşturucunun kalanını yakarak imha etti

16 Aralık 2020 18:02

Marshall Adaları polisi, mercan kayalığına vurmuş halde bulunan bir teknede tam 649 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Euronews haberine göre, kokakinin Pasifik ülkesinde bugüne kadar alıkoyulan en fazla miktardaki uyuşturucu olduğu belirtildi. Yetkililer, terk edilmiş olan teknenin yıllarca açık denizlerde sürüklendikten sonra kayalıklara vurmuş olabileceğini düşünüyor.

Polis "KW" harfleriyle işaretlenmiş bir kilogramlık paketlerde bulunan uyuşturucunun iki paketinin ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'ne analiz için gönderildiğini, kalanının yakıldığını belirtti.

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Marshall AdalarıkokainuyuşturucuABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi
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