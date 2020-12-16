Marshall Adaları'nda kayalıklara vuran teknede 649 kilo kokain ele geçirildi

Marshall Adaları polisi, mercan kayalığına vurmuş halde bulunan bir teknede tam 649 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Euronews haberine göre, kokakinin Pasifik ülkesinde bugüne kadar alıkoyulan en fazla miktardaki uyuşturucu olduğu belirtildi. Yetkililer, terk edilmiş olan teknenin yıllarca açık denizlerde sürüklendikten sonra kayalıklara vurmuş olabileceğini düşünüyor.

Polis "KW" harfleriyle işaretlenmiş bir kilogramlık paketlerde bulunan uyuşturucunun iki paketinin ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'ne analiz için gönderildiğini, kalanının yakıldığını belirtti.