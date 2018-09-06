Marsel İlhan'dan 'tenisi bıraktı' iddialarına yalanlama

Milli tenisçi Marsel İlhan hakkında bazı haber sitelerinde tenisi bıraktığına yönelik iddia ortaya atıldıştı. İlhan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tenisi bıraktığı şeklinde çıkan iddiaları yalanlarken şu ifadeleri kullandı:

"Tüm takipçilerime ve sevenlerime güzel bir haberim var. Hakkımda çıkan 'tenisi bıraktı' söylentisi tamamen asılsız olmakla beraber, tam tersi bu günlerde size vereceğim çok önemli gelişmeler olacak. Beni takipte kalın!.."