Marsel İlhan'dan İstanbul Open'a veda

İSTANBUL,(DHA)

TEB BNP Paribas İstanbul Open\'da mücadele eden Marsel İlhan, ilk turda Tunuslu Malek Jaziri\'ye 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Garanti Koza Park\'ta gerçekleştirilen toprak kort turnuvasının ilk tur maçında dünya 78 numarası Jaziri ile karşılaşan Marsel İlhan, 52 dakika süren müsabakayı 6-1 ve 6-2\'lik setlerle 2-0 kaybetti.

Bu sonuçla Marsel İlhan turnuvaya veda ederken; Jaziri ikinci turda, turnuvaya bir numaralı seribaşı olarak katılan dünya 4 numarası Hırvat Marin Cilic\'in rakibi oldu.