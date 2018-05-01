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Spor

Marsel İlhan'dan İstanbul Open'a veda

İSTANBUL,(DHA) TEB BNP Paribas İstanbul Open'da mücadele eden Marsel İlhan, ilk turda Tunuslu Malek Jaziri'ye 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti

01 Mayıs 2018 23:00

İSTANBUL,(DHA)

TEB BNP Paribas İstanbul Open\'da mücadele eden Marsel İlhan, ilk turda Tunuslu Malek Jaziri\'ye 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
Garanti Koza Park\'ta gerçekleştirilen toprak kort turnuvasının ilk tur maçında dünya 78 numarası Jaziri ile karşılaşan Marsel İlhan, 52 dakika süren müsabakayı 6-1 ve 6-2\'lik setlerle 2-0 kaybetti.
Bu sonuçla Marsel İlhan turnuvaya veda ederken; Jaziri ikinci turda, turnuvaya bir numaralı seribaşı olarak katılan dünya 4 numarası Hırvat Marin Cilic\'in rakibi oldu.

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