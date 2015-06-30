Marsel İlhan Wimbledon'da ikinci turda

Sezonun üçüncü grand slam organizasyonu olan Wimbledon Tenis Turnuvası'na ilk kez ana tablodan katılan Marsel İlhan, ilk maçında Polonyalı Jerzy Janowicz'i 3-1 yenerek ikinci tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wimbledon Tenis Kulübü kortlarında düzenlenen turnuvada, kariyerinde üçüncü kez Wimbledon'da mücadele eden milli tenisçi, 2013 yılının yarı finalisti 24 yaşındaki Polonyalı Janowicz'a karşı 5. kortta tur mücadelesi verdi.

İlhan ilk seti 7-6, ikinci seti 6-4 kazanan İlhan, 3. seti 7-6 kaybetse de son seti 6-3, maçı da 3-1 kazanarak kariyerinde ikinci kez Wimbledon'da ikinci tura yükseldi.

Marsel İlhan, toplam 2 saat 36 dakika süren karşılaşmayı 14 ace, 50 winner, 29 basit ve 4 çift hatayla tamamladı.

İlk servislerin oyuna girmesinde yüzde 68'lik oran yakalayan milli raket, ilk servislerden kazanılan puanlarda yüzde 81, ikinci servislerden kazanılan puanlarda ise yüzde 53 başarılı oldu.

Marsel İlhan ile Polonyalı Jerzy Janowicz, kariyerlerinde ikinci kez karşı karşıya gelirken, ilk maçı kaybeden milli tenisçi bugün rakibini yenerek rövanşı aldı.

İki raket 2011 yılında Wimbledon Tenis Turnuvası'nın elemelerinde eşleşmiş ve Polonyalı tenisçi, 6-4, 6-7, 15-13'lük setlerle mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

Marsel İlhan, ikinci turda çarşamba günü, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden 14 numaralı seribaşı Kevin Anderson ile karşılaşacak.

Wimbledon'da bu yıl yedinci kez mücadele eden ve geçen yıl 4. tura kadar yükselen 29 yaşındaki Anderson, ilk turda Fransız Lucas Poulille'yi 3-1 mağlup etmişti.