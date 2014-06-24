Marsel İlhan, Wimbledon'a ilk turda veda etti

Wimbledon'da ikinci gün mücadeleleri yapılırken, günün ilk karşılaşmalarından birisi 8 numaralı kortta Marsel İlhan ile Denis Kudla arasındaydı. Elemeden çıkan iki tenisçinin mücadelesinde ABD'li Kudla, Marsel'i 7-6, 6-4, 4-6, 7-5'lik setlerle 2 saat 49 dakika sonunda devirip 2. tura adını yazdırdı. 21 yaşındaki Ukrayna kökenli Amerikalı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi Wimbledon'da yine elemeden 2. tura çıkmış oldu.

Marsel, 3-1 öne geçtiği ilk sette üç kez servis kırarken, 6-5'te set için servis attığı oyunu elde edemedi. Bir set puanı çevirip tie-break'i 7/3 alan Kudla, ikinci sette de servisi yedinci oyunda kırıp 4-3'e ulaştı. Türk tenisçinin 19 basit hata yaptığı seti 6-4 kazanan Denis Kudla setleri 2-0'a getirdi.

Üçüncü sete iyi servislerle başlayan Marsel, ilk üç oyunda sadece bir puan bıraktığı rakibine karşı 5-2'ye ulaştı. Kudla skoru 5-4'e getirse de kendi servisini alamadı ve 6-4'lük skorla mücadele dördüncü sete uzadı.

Dördüncü sette iki tarafın da az hata yaptığı, iyi servislerle maça devam ettiği bir görüntü vardı. Marsel, set içinde son üç oyuna kadar sadece üç basit hata yaparken, sonrasında kritik topları dışarı attı. Servis kırıp 6-5 öne geçen Denis Kudla, maç için servis attığı oyunu da alıp mücadeleyi 7-6, 6-4, 4-6, 7-5 ile galip bitirdi.

Wimbledon'da ikinci tura kalan ilk ABD'li olan Kudla, direkt vuruşlarında beş puan (41-46) gerisinde olduğu Marsel'e karşı basit hatalarda avantaj sağladı. Milli tenisçi 63 basit hata yaparken, bu oran Kudla'da neredeyse bu rakamın yarısına gelen 37'ydi. İlhan'ın servis kırma şanslarındaki düşük oranı da (5/14) sonunu hazırladı.