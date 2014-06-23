Wimbledon başlıyor favoriler kim?

Sezonun üçüncü Grand Slam'i Wimbledon'da hazırlıklar tamamlandı. Dünyanın en iyi tenisçilerine ev sahipliği yapacak olan turnuva 23 Haziran’da 128’inci kez kapılarını açacak.

Tenis Dünyası ve Atletizm Dünyası dergilerinin yayın yönetmeni Şevket F. Erbay’ın Al Jazeera Türk’te yer alan yazısına göre, sıkıcı addedilen çim, yeniden revaçta. Eskiye oranla daha yavaş tempo yapılabilen bir zemine kayan Wimbledon’da, Fransa Açık (Roland Garros) ve Avustralya Açık’a göre daha seyrek görülen sürprizler de son yıllarda artmaya başladı.

Erbay’ın turnuvaya katılan raketleri değerlendirdiği yazından öne çıkanlar şöyle:

Wimbeldon’un Şâhı Federer

Dünyanın bir numaralı tenisçisi Rafael Nadal, nasıl ki Fransa Açık dendiğinde akla gelen isimse erkeklerde tarihin en fazla tekler Grand Slam kupası bulunan ismi Roger Federer de Wimbledon'ın şâhı... Yedi kez kazandığı turnuvada büyük oranda yoluna Rafa’nın koyduğu bloklar olmasaydı, dolabında daha da fazlası olabilirdi. Bir kez kazananın dahi tarihe geçtiği bu özel atmosferde elde edilmiş yedi birincilik, Federer’i elbette turnuva tarihinin en büyük ismi yapıyor.

Ana tablonun alt bölümünde Rafael Nadal, oldukça sert bir kura çekti. Kariyerinin 14’üncü slam zaferiyle tüm zamanlar listesinde ikinci Pete Sampras’ı yakalayan Nadal, iki kez şampiyon olduğu Wimbledon’da 2012 ve 2013 turnuvalarını pek hatırlamak istemiyor. Bu yıl da çim korttaki tek maçını kaybeden Nadal, istikrarlı servislere karşı problem yaşayabiliyor.

İlk 10’da yer almasa da, bu sezonun çıkıştaki oyuncularından olan eski Wimbledon gençler şampiyonu Grigor Dimitrov ise yeni bir dönem açmak için Londra’nın yeşil zemininde olacak. Melbourne’deki çeyrek finalinden sonra Fransa’ya ilk turda nokta koyan Grigor, geçen hafta sonu ‘öncü Wimbledon’ olarak bilinen prestiji yüksek Queen’s Club turnuvasını zaferle noktalamayı başarmıştı.

Kadınlarda favori Serena Williams

Tek kadınlar ana tablosu, son beş yılda üç kez bu kupayı kazanan Serena Williams’ın egemenlik alanı olarak tanımlanıyor. Ancak ABD’li süper tenisçinin sağı solu belli olmadığından beklenmedik sonuçlar da çıkabilir.

Wimbledon’da en çok merak edilen kadın tenisçilerin başında Simona Halep geliyor. Uzun süredir suskun Romanya’yı harekete geçiren genç raket, Fransa Açık’taki yürekli finalinden sonra çimde de dikiş tutturabilmenin yollarını arıyor. Kötü kura çekmeyen Halep’in yarı finali bulması, kariyeri adına yeni bir atılım olacak.

Bir süredir büründüğü suskunluk sarmalından önümüzdeki hafta çıkmayı planlayan Belaruslu Vika Azarenka, sekiz numara olarak girdiği Wimbledon’da ne yapacağı muamma isimler arasında bulunuyor. Aynı şekilde eski slam şampiyonları Petra Kvitova ve Sam Stosur da durgunlar arasında kendilerine yer edindiler. Avustralya Açık’ın galibi Li Na, iyi bir kura çekti ve yarı final göremediği tek büyük turnuvada bu şanssızlığını sona erdirmek için hatırı sayılır bir şansa sahip