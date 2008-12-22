Mars'de karbonat izleri

Amerikalı bilim adamlarının Mars yüzeyinde karbonat buldular. Bu buluş sevindirdi.
09:19:09
Amerikalı bilim adamlarının Mars yüzeyinde karbonat keşfetmeleri, Kızıl
Gezegen’de geçmişte bulunduğu tahmin edilen suyun pek de asitli
olmadığını ve yaşamın ortaya çıkmasına elverişli bir ortam sağladığını
düşündürüyor.
Science dergisinde dün yayımlanan makaleye göre, Amerikan Havacılık ve
Uzay Kurumunun (NASA) Mars’ın yörüngesinde bilimsel çalışmalarını
sürdüren Mars Yörünge Kaşifinin (Mars Reconnaissance Orbiter-MRO)
spektrometresi sayesinde yaptığı keşif, bu gezegenin sularının, 3,6
milyar yıldan fazla zaman önce mineraller oluşmaya başladığında, nötr
bir pH’ı veya alkalini bulunduğu gösteriyor.
Karbonat, Dünya yüzeyinde bolca bulunan ve asitte çabucak çözünen bir
mineral. Bilim adamları, Mars yüzeyinde karbonatın varlığının, Kızıl
Gezegen’in tarihinde asitli bir çevrenin egemen olduğu yönündeki yaygın
teoriye ters düştüğüne işaret ediyor.
Bu çalışmaya katılan bilim adamları, Mars’ta karbonatın bulunmasının,
tersine, değişik tipte nemli çevreler bulunduğuna işaret ettiğini ve bu
çevrelerin çeşitliliği arttıkça, yaşamın oluşması şansının da arttığını
belirtiyorlar.
Araştırmanın başında yer alan Johns Hopkins Üniversitesi uygulamalı
fizik laboratuvarından Scott Murchie, çalışmalarının sonunda karbonatın
varlığını keşfettiklerini, bunun da kendilerine Mars’ın değişik
dönemleri boyunca var olan koşullar konusunda daha fazla ayrıntı
sağladığını söyledi.