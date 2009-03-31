Mars’a yolculuğun simulasyonu başladı

Mars'a yolculuğun simülasyonu için 6 gönüllü, Moskova'da dış dünyayla bağlantısı kesilmiş bir konteynerin içinde üç aydan fazla süre birlikte yaşamaya çalışacak.



Mars'a insanlı yolculuğun koşullarını canlandıracak şekilde Moskova'daki Tıbbi ve Biyolojik Sorunlar Enstitüsünün otoparkında kurulan "Yer Keşif Kompleksi"nde yapılan deney bugün başladı. Deneye katılan 4 Rus, 1 Fransız ve 1 Alman, 105 gün boyunca yemek yerken, uyurken ve minyatür jimnastik salonunda egzersiz yaparken izlenecek.



Simülasyona katılan tamamı erkek denekler, önceden hazırlanmış yemekleri yiyecek, ıslak mendillerle temizlenecek. Gönüllülerin kullanacağı tuvalet de Uluslararası Uzay İstasyonundakinin (UUİ) aynısı olacak.



Rus enstitüsü ile Avrupa Uzay Kurumunun (ESA) ortak projesinde deneklerin penceresiz konteynerden dış dünyayla tek bağlantıları ise gerçek uzay seyahatinde olduğu gibi elektronik posta ve telsiz bağlantısı olacak.



Biri yiyecek depolamak, biri de hastalanan olursa tıbbi müdahalede bulunmak üzere kullanılacak üç ayrı modülden oluşan 550 metre küp hacme sahip konteynerde, her katılımcının 3,2 metre kare genişliğinde kendisine ait bir küçük odası olacak. Odalarda birer masa, sandalye ve yatak bulunacak.



Denekler ayrıca uyurken, beyin faaliyetlerinin kaydedilmesi için 128 adet elektrot bulunan bir başlık takacak.



Bu deneyin ikinci aşamasında gönüllüler, Mars'a gidiş dönüş süresi olarak tahmin edilen 520 gün boyunca bir konteynerde yaşayacak. 1999'da benzer bir uzay seyahati simülasyonu sırasında iki denek, yeni yıl gecesi kutlamasında içtikleri votkaların ardından yumruk yumruğa kavga etmişti.



(AA)