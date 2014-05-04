Mars'a 'selfie' göndermek 1 dolar

ABD'deki Duke Üniversitesi öğrencileri, internet üzerinden başlattıkları kampanyada Mars'a göndermeyi planladıkları uydunun içine 2 terabayt büyüklüğünde bir bellek yerleştireceklerini ve proje için 1 dolar bağış yapan herkesin kendisini resimlediği 'selfie' fotoğrafını bu belleğe yükleyeceklerini açıkladılar. Daha fazla bağış yaparak belleğin içine videolar yerleştirmek de mümkün olacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, "Mars'a zaman kapsülü" projesine dünyanın her yerinden katılımın mümkün olduğu belirtildi. Projenin hayata geçmesi için 30 milyon dolar ya da başka bir değişle 30 milyon selfie fotoğrafı gerekiyor.

Projeyi üstlenen öğrenciler gelecek 3 yıl içerisinde uyduyu yapıp Mars'a fırlatmayı hedefliyor. Eğer proje başarıya ulaşırsa, Duke öğrencileri Mars'a uzay aracı gönderen ilk özel teşebbüs olacak.

Projenin internet sitesi timecapsuletomars.com'da zaman kapsülü fikri şu şekilde açıklanıyor: "Bu proje dünyanın her köşesinden insanı kapsayacak. Bu zaman kapsülü ile herkes gelecekte Mars'a gidecek olan insanlara bir mesaj verme şansı yakalamış olacak. Kapsüle bırakılan mesajlar Mars'ta koloni kurmaya giden ilk insanlar için çok anlamlı olacak."