Mars’a kar yağdı

NASA'nın Mars'ta araştırmalarını sürdüren uzay aracı "Phoenix" (Anka kuşu), Kızıl Gezegen'de hem geçmişte su olduğunu düşündüren iki mineral buldu, hem de "kar yağışı" saptadı.



Phoenix'in verilerini değerlendiren bilim insanları, uzay aracındaki lazer dedektörün, Mars yüzeyinden yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki bulutlardan düşen kar taneciklerini tespit ettiğini, ancak kar tanelerinin yere ulaşmadan kaybolduğunun anlaşıldığını söylediler.



Bilim insanları, Phoenix'in bulduğu "bikarbonat" ve "silikat" minerallerinin, genelde sıvı haldeki su olmadan oluşmadığını belirttiler. Ancak bunun nasıl olduğunun hâlâ esrarını koruduğu belirtiliyor. Geçen 25 Mayısta gönderilen Phoenix, Kızıl Gezegen'de buz bulmuş ve mikrobik yaşamın olabileceği yolunda ipuçları sunmuştu. Uzay aracı, gezegende su olup olmadığını saptayacak çalışmalarını sürdürüyor, numune toplayıp aldığı görüntü ve verileri dünyaya gönderiyor.

