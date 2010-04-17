Mars’a insanlı yolculuk 2035’te

T24 - ABD’de George Bush döneminde hazırlanan uzay yolculuğu programı rafa kaldırıldı. Obama yönetimi önceliği Mars’a verirken, 25 yıl içinde insanlı seferler yapabilecek yeni uzay araçları geliştirme kararı aldı.



ABD Başkanı Barack Obama, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Florida'daki Cape Canaveral Kennedy Uzay Üssü'nü ziyaret etti.



Uzay yolculuğu programına ilişkin düşüncelerini açıklayan Obama, “İnsanlı uzay seferlerinin gereğine inanıyorum. Ancak bunu akıllı bir şekilde yapmalıyız” dedi.





Öncelikli hedef Mars



Obama, 2004'te George Bush döneminde başlatılan Constellation programında önemli değişiklikler öngörüyor. Program, Mars'a insanlı seferden önce yeniden Ay'a yolculuk hedefliyordu. Oysa Obama, “Ay'a zaten gittik” diyerek dünyanın uydusuna dönüş planının gereksiz olduğunu vurguluyor.



Obama bunun yerine şimdiye kadar 9 milyar dolar harcanan Constellation programına daha farklı görevler biçiyor. Programın en önemli unsuru olan Orion kapsülleri, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) entegre ediliyor. Füzelerle ISS'e gönderilecek Orion kapsüllerinin, acil durumda yardım aracı olarak kullanılmak üzere İstasyon'da kenetli durması planlanıyor.



Obama Constellation programı yerine NASA'nın yeni bir füze ve uzay gemisi geliştirmesini istiyor. Her iki aracın tasarımının 5 yıl içinde netlik kazandıktan sonra 15 yılda ilk yolculuğun bir gök taşına yapılması planlanıyor. Obama, “2035'te ise Mars'a ilk insanlı sefer yapılacak, ben de bu yolculuğu izleyenler arasında olacağım” dedi.





Krizle mücadeleye katkı



Yeni uzay yolculuğu programının ekonomik krizle mücadelede katkı yapacağına işaret eden Obama, “Uzay yolculuğu programı yeni iş sahaları ve iş alanları açtı, hayatımızı olumlu yönde değiştirdi. Yeni Amerikalı kuşaklara ilham vermekle kalmadı, toplumumuzu da ileriye doğru taşıdı. NASA'nın bu misyonu daha ileri boyutlara taşıyacağından eminim” dedi.



Yeni uzay programının 2004'te Başkan George Walker Bush tarafından başlatılan ve Amerikalıların Mars'ı fetihten önce Ay'a yeniden gitmelerini sağlayacak Constellation programından daha az maliyeti bulunuyor. Obama, “Evrenin keşfi bir lüks değil, daha iyi bir geleceğin önemli bir parçasıdır” diye konuştu.





