Mars’a gece yolculuğu 2018’de

Kızıl Gezegen’e insan göndermeyi amaçlayan projelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Mars’a koloni kurmayı, hatta televizyon programına dönüşecek yolculuklar düzenlemeyi amaçlayan projelerin ardından, sıra şimdi de ‘gece yolculuğu’na geldi.



ABD ‘Inspiration Mars’ derneği, Kızıl Gezegen’e astronot göndermek için kolları sıvadı. Dernek, Ocak 2018’de gerçekleştirilmesi planlanan yolculukla, uzay keşfinde tarihe geçecek bir ilke imza atmak istiyor. Proje kapsamında, iki astronot Mars’ın yörünge hareketi esnasında karanlık kalan yüzüne ulaşacak ve gezegeni görebilmek için gece görüş donanımı kullanacak.

Space.com’un haberine göre, Mars’ın ‘yeşil görünüm altında’ keşfedilmesini öngören proje için çalışmalar çoktan başladı. NASA’nın bu ay başında düzenlediği Future In-Space Operations konferansında konuşan Applied Defense Solutions şirketinden John Carrico, “Ekibimizde yer alan isimlerden biri ordu pilotu. Bize gece görüş donanımı kullanmamızı önerdi... Nasıl bir teknoloji geliştirebileceğimizi değerlendiriyoruz” dedi.

501 gün sürecek yolculuk

Inspiration Mars, Kızıl Gezegen’e düzenlemek istedikleri gece yolculuğunda kullanılacak ‘Mission for America’ adlı uzay aracının yere inmeyeceğini, hatta yörüngeye girmeyeceğini belirtti. Amaç, gezegeni belli bir mesafeden gece görüş donanımıyla gözlemlemeke ve yeni nesil Amerikalı bilim insanı ve mühendislere ilham vermek olacak.

Dernek, Mars’a yörünge hareketiyle Dünya’ya en yakın olduğu mesafeye, 54.6 milyon kilometreye indiği zaman ulaşmayı istiyor. Ocak 2018’de ateşlenmesi amaçlanan Mission for America, planlar istediği gibi giderse 501 gün içinde Mars’a ulaşmış ve Dünya’ya dönmüş olacak. Dernek yetkilileri, Mars’a bu tür bir yolculuk için bir diğer en iyi fırsatın 2031’de mümkün olacağını belirtti.

Space Exploration Engineering şirletinden Mike Loucks, yapılacak görevin içerdiği ‘karmaşık geometri’ nedeniyle, Mars’ı gün ışığı altında 160 kilometre mesafeden gözlemlemenin mümkün olmayacağını söyledi. Loucks, “Mars’ın yakın bölgesi veya uzak bölgesinden geçiş için elde edilen fırsatlar farklı... 2018’de elde edeceğimiz tek fırsat, Mars’ın Güneş’e bakmayan yüzüne ulaşmak olacak” dedi.

Carrioco, “Yaklaşırken derin gölgeler göreceğiz, çünkü yaklaşırken şafak vakti olacak. Bu yüzden görsel olarak çok etkileyici bir manzara oluşacağını düşünüyoruz... Oraya karanlıkta varacağız ve gece görüş gözlükleriyle neler görebileceğimizi değerlendiriyoruz” dedi.