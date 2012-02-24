Mars yemeklerini denemek için gönüllüler aranıyor

T24- ABD'nin Cornell ve Hawaii üniversitelerinden bilim insanları, Mars yolculuklarında astronotların yemeklerini deneyecek ve bunları lezzetlendirerek hazırlayacak gönüllüler arıyor.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, gönüllülerden uzay yemekleri ile 120 gün yaşamaları ve yeni yemek tariflerinin yanı sıra pişirme usulleri geliştirmeleri bekleniyor. Deneyde gönüllülerin yemeği hazırlamak için ne kadar süre harcadıkları, yemeğin tadının nasıl olduğu ve zaman içinde seçimlerinin nasıl değiştiği kaydedilecek.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) desteğindeki projeye, tüm dünyadan başvuru kabul ediliyor. Son başvuru tarihi 29 Şubat. Çok sayıda başvurunun yapıldığı deneyde yarı finale kalan 30 kişi içinden seçme yapılacak.

Gönüllülerin hazırlayacakları mönülerin besleyici ve yerçekimsiz ortamda yemesi kolay yemeklerden oluşması gerekiyor. Öte yandan NASA, John F. Kennedy uzay merkezinin giderlerini karşılayamadığı bölümlerini kiralamak istiyor.