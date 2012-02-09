Marmaris Körfezi'nin rengi değişti



T24 - Muğla Marmaris'te sağanak yağışların oluşturduğu sel, çamur, moloz ve toprakla karışınca körfez çamur deryasına döndü.





CNNTürk'te yer alan habere göre; Marmaris Belediyesi, daha güzel görüntü oluşturmak ve yat limanına yanaşan teknelere daha iyi hizmet verebilmek için yaz sezonu biter bitmez çalışma başlattı.



Kordon Caddesi'ndeki betonlar, yenilerinin döşenmesi için kırıldı. Törenlerin yapıldığı Atatürk Heykeli'nin bulunduğu alanda da yenileme çalışmaları başlatıldı. Ayrıca kıyı bandı çalışmaları nedeniyle plaja da iş makineleri girdi.



Tüm bu çalışmalar sürerken başlayan sağanak yağmurların oluşturduğu sel, çamurlarla birlikte sahilde yapılan kazılar sırasında ortaya çıkan moloz ve toprakları da sürükleyip Marmaris Körfezi'nin büyük bölümünü çamur deryasına çevirdi.



Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü su kalitesi çalışmaları yapan Yrd. Doç. Dr. Nedim Özdemir, "Ölçüm yapmadan 'Körfez kirlendi' diyemeyiz. Ama korkumuz tehlike çamurun dibe çökmesi. Körfezin derinliğinin azalması. Derinliğin azalmasıyla birlikte alttaki su sirkülasyon azalır. Çamur dibe yerleşir. Dip canlılarına zarar verir. Şu anda körfezde yoğun biçimde su değişimi var. Su kalite oranlarına bakılarak kirlilik parametresinin olup olmadığı analizler sonunda ortaya çıkar" dedi.





