'Mars' ve 'Çingene Kız' transfer edildi

T24 - Zeugma kazılarında çıkarılan savaş tanrısı 'Mars' heykeli ve 'Çingene Kızı' mozaiği film gibi bir operasyonla Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşındı...



Zeugma Antik Kenti'nin, sular altında kalmaktan kurtarılan bölümlerinden çıkarılan mozaik ve eserler 3 ay içinde parça parça müzeye transfer edildi. Akşam gazetsinde yer alan haber şöyle:





En değerli iki eser olan 'Çingene Kızı' mozaiği ve Roma Savaş Tanrısı 'Mars Heykeli'nin taşınması son ana bırakıldı. Lazerli güvenlik sistemiyle korunan eserlerin taşınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı olağanüstü önlemler aldı. Büyük bir gizlilikle yürütülen transferi görüntüledi. İşte transfer süreci:





- İki eser, müze görevlileri ve arkeologlar tarafından özel bir ambalajlama yöntemiyle paketlendi. Bu işlem 3 gün sürdü.



- Dün harekete geçildi. Arkeoloji Müzesi önüne kapalı kasa bir minibüs geldi. Bakanlık, yeni ve eski müze görevlileri eşliğindeki taşıma işlemi, hırsızlık ve benzer saldırılara karşı saniye saniye kameraya alındı. Ayrıca fotoğraf çekimi yapılarak taşıma arşivi detaylandırıldı.

- Minibüslere yüklenen iki eser polis eskortu eşliğinde Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ne götürüldü.





GÜZERGåH DEĞİŞTİRİLDİ



- Güvenlik nedeniyle yol güzergahı değiştirildi, 2 kilometrelik mesafe yaklaşık 1 saatte alındı. Eserler, müzeye garajdan sokuldu. 'Çingene Kızı' mozaiği ve 'Mars Heykeli' arkeologlar tarafından paketten çıkartılarak müzeye yerleştirildi. Lazer güvenlik sistemi aktif hale getirildi. Bu ay Başbakan tarafından açılması beklenen müzede 73 ayrı eser sergilenecek.