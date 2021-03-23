Mars üstündeki 'dijital ev' NFT'yle 500 bin dolara satıldı

"Mars House" olarak adlandırılan bir dijital ev, NFT*, yani 'non-fungible token' olarak sertifikalanarak 500 bin dolara satıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kanadalı sanatçı Krista Kim tarafından Mars benzeri bir alan üzerinde tasarlanan 'Mars House' eserinde, bir mimarın ve video oyunu yazılımının yardımı kullanıldı.

500 bin dolar vererek Mars House'un dijital sertifikasına (NFT'sine) sahip olan kişi, bu 3 boyutlu dijital dosyayı açarak evin açık planını, tüm odaları sanal dünyada gezebilecek. NFT'ler için bir pazar olan SuperRare, bu alışverişi "Dünyanın ilk NFT dijital evi" olarak niteledi.

Evi alan kişi şu anda korumalı blockchain teknolojisinin dijital sertifikasına sahip.

Tasarımcı Kim, NFT piyasasını şöyle anlattı: "Kripto devrim aracılığıyla pozitif değişimi destekliyor. Bu devrim yeşil enerji ve sürdürülebilirliği desteklemek için gerçek politik adım yaratacak"

Beeple ismiyle bilinen Mike Winkelmann adındaki sanatçı, bu ay tamamen dijital ortamdaki eserini 69,3 milyon dolara satarak, bir sanatçının hayattayken ulaştığı en yüksek üçüncü miktara ulaşmıştı.

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*NFT'ler (Non Fungible Token) dijital kripto dünyasında eşi olmayan, tekil token'lardır. NFT'ler benzersiz oldukları için bir tür sanat eseri olarak görülüyor ve bütün sanat eserleri gibi koleksiyonu yapılabiliyor.