Mars'ta 94 dakika süren deprem gözlemlendi

Araştırmacılar, Mars'ta bu güne kadar meydana gelen en büyük iki deprem tespit etti.

Mars’ı inceleyen Insight uzay aracı tarafından, Kızıl Gezegen'de iki büyük deprem tespit edilirken, depremlerden birinin 94 dakika sürdüğü belirlendi.

Şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük deprem olduğu öğrenilen depremlerin ilkinin birkaç dakika, ikinci depremin ise 94 dakika sürdüğü gözlemlendi.

S0976a olarak adlandırılan Ağustos depreminin büyüklüğünün 4.2 olduğu belirtildi. S1000a olarak isimlendirilen Eylül depremi ise 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.