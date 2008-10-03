T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Mars ses verecek mi?

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) bilim adamları, gelecek hafta Mars'daki uzay aracı Phoenix'in mikrofonunu çalıştırarak, Kızıl Gezegen'in sesini duymaya çalışacak

03 Ekim 2008 03:00

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) bilim adamları, gelecek hafta Mars'daki uzay aracı Phoenix'in mikrofonunu çalıştırarak, Kızıl Gezegen'in sesini duymaya çalışacaklar.

"Space.com" adlı internet sitesindeki habere göre, Phoenix'in altında, aracın 3 dakikalık inişi sırasında görüntü alması için yerleştirilen Mars Descent Imager (MARDI) sisteminin parçası olan mikrofondan, sistemin 25 Mayıstaki iniş sırasında çalıştırılamamasından ötürü şimdi faydalanılmasına karar verildi. Bilim ekibinin mikrofonu çalıştırmadan önce bazı kontroller yapması gerekiyor. NASA uzmanları, her şey hazır olduktan sonra "bir şeyler duyduklarından emin olmak" için, Phoenix robot koluyla toprağı kazarken veya matkabıyla delerken mikrofonu çalıştırmak istiyorlar.

Bununla birlikte Mars'tan çok fazla şey duymayı beklemediklerini belirten bilim adamları, öncelikle Phoenix'in mikrofonunun profesyonel bir mikrofon olmadığını, ikincisinin de ses dalgalarının Kızıl Gezegen'de Dünya'da olduğu gibi çok fazla uzağa gitmediğini, çünkü Mars'ın atmosferinin daha ince olduğunu ifade ediyor.

Bilim adamları, Mars'tan ses duymaya çalışmanın, Dünya'dan 30 bin metre yukarısını dinlemeye benzeyeceğini söylüyor. NASA uzmanları, Phoenix çalışırken ses duyarlarsa, sonra uzay aracı sessizken bir şeyler duymaya çalışacaklar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24