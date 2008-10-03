Mars ses verecek mi?

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) bilim adamları, gelecek hafta Mars'daki uzay aracı Phoenix'in mikrofonunu çalıştırarak, Kızıl Gezegen'in sesini duymaya çalışacaklar.



"Space.com" adlı internet sitesindeki habere göre, Phoenix'in altında, aracın 3 dakikalık inişi sırasında görüntü alması için yerleştirilen Mars Descent Imager (MARDI) sisteminin parçası olan mikrofondan, sistemin 25 Mayıstaki iniş sırasında çalıştırılamamasından ötürü şimdi faydalanılmasına karar verildi. Bilim ekibinin mikrofonu çalıştırmadan önce bazı kontroller yapması gerekiyor. NASA uzmanları, her şey hazır olduktan sonra "bir şeyler duyduklarından emin olmak" için, Phoenix robot koluyla toprağı kazarken veya matkabıyla delerken mikrofonu çalıştırmak istiyorlar.



Bununla birlikte Mars'tan çok fazla şey duymayı beklemediklerini belirten bilim adamları, öncelikle Phoenix'in mikrofonunun profesyonel bir mikrofon olmadığını, ikincisinin de ses dalgalarının Kızıl Gezegen'de Dünya'da olduğu gibi çok fazla uzağa gitmediğini, çünkü Mars'ın atmosferinin daha ince olduğunu ifade ediyor.



Bilim adamları, Mars'tan ses duymaya çalışmanın, Dünya'dan 30 bin metre yukarısını dinlemeye benzeyeceğini söylüyor. NASA uzmanları, Phoenix çalışırken ses duyarlarsa, sonra uzay aracı sessizken bir şeyler duymaya çalışacaklar.

