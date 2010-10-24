-MARS ROBOTUNUN YAPIMI CANLI YAYINDA ANKARA (A.A) - 24.10.2010 - Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), yakında Mars'a göndereceği tekerlekli kaşif robotun yapımını, uzay ve bilim meraklıları için internet sitesinden canlı yayınlıyor. Kaliforniya eyaleti Pasadena'da bulunan Jet Propulsion Laboratuvarı'nda inşası süren "Curiosty" adlı robot, NASA'nın bu alanda son 20 yılda kaydettiği bilgi ve teknoloji birikimini ortaya koyuyor. NASA'nın Kızıl Gezegen'in yüzeyine ilk indirdiği tekerlekli robot, bulgularını Dünya'ya geçmek için yörüngedeki bir uydunun rölesine ihtiyaç duyuyordu. Daha sonra Mars'a sadece üç aylığına gönderilen kaşif robotlar Spirit ve Opportunity yıllarca çalışarak bilim dünyasını şaşırttı. Opportunity 6. yılında hala faalken, kuma saplanan Spirit'ten uzun süredir ses çıkmıyor. Spirit ve Opportunity'nin boyu bir insan uzunluğunda ve bir golf arabası büyüklüğündeyken, tamamlandığında küçük bir otomobil boyutlarında olacak Curiosity, Mars'a öncekilerin hava yastıkları kullanarak inmelerinin aksine yüksek teknoloji ürünü bir jet motoru sistemiyle iniş yapacak. ABD'nin yanı sıra, İspanya, Rusya, Kanada, Almanya ve Fransa'nın da katkıda bulunduğu yeni Mars robotu, bu gezegende en az bir Mars yılı kalacak şekilde tasarlandı. Önceki Mars robotları, Kızıl Gezegen'de bir zamanlar su bulunduğunun kanıtını bulmaya yönelik öncelikli hedeflerini yerine getirirken, Curiosity de bu gezegende şimdi ya da eskiden mikrobik yaşamın olup olmadığını teyit edecek verileri bulmaya çalışacak. Bu veriler gezegenin yaşanılabilir olup olmadığının da göstergesi biçiminde kabul edilecek. Seleflerinden çok daha fazla kaya delme ve numune toplama kapasitesine sahip Curiosity, üzerindeki son derece gelişmiş jeoloji laboratuvarının yanı sıra Mars kayalarından ve 9 metre derindeki topraktan numune alabilme özelliğine sahip bir lazer sistemine de sahip bulunuyor. Yeni robotun ayrıca ışınların harekete geçirdiği atom tiplerini belirleyebilecek bir spektrometre ile çevrenin ayrıntılı görüntülerini yakalayabilecek bir teleskobu bulunuyor. Yeni Mars robotunun gelecek yıl kasım ayında Cape Canaveral'dan Atlas V tipi bir roketle fırlatılması ve 2012'de Kızıl Gezegen'e ulaşması öngörülüyor. Teknisyenlerin önceki gün tekerleklerini taktığı yeni Mars robotunun inşasını internetten canlı izlemek için "http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/building_curiosity.html" adresine girmek gerekiyor.