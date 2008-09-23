Mars robotu 2 yıllık ‘geziye’ çıkıyor

5 yıldır kesintisiz mesaide

Mars yüzeyinde araştırmalar yapan Opportunity robotuna yine yol göründü. Opportunity bu kez Endeavour isimli krateri keşfe çıkacak.Opportunity’nin yaklaşık 11 km. yol gitmesini gerektirecek olan yeni hedef, aracın Kızıl Gezegen yüzeyinde şimdiye dek katettiği mesafenin iki katı. Robotun her gün 100 metre kadar yol almasını gerektirecek keşif gezisinin 2 yılda tamamlanması planlanıyor. Kraterde yapılacak inceleme sonucunda Mars’ın jeolojik yapısı ile ilgili yeni bilgiler elde edilmesi umuluyor.Opportunity robotu 2004 yılında indiği Mars’ta 3 ay sürmesi beklenen görev süresini hayli aşmış durumda. NASA yetkilileri yeni kraterin robotun sınırlarını zorlayacağı belirterek güneş enerjisiyle çalışan Opportunity’nin kış mevsiminde enerji azlığı sebebiyle 'uykuya yatmasının' gerekeceğini ifade ediyorlar.