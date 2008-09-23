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Bilim / Teknoloji

Mars robotu 2 yıllık ‘geziye’ çıkıyor

NASA’nın Mars’ta bulunan robotu Opportunity, gezegen yüzeyinde 2 yıl sürecek bir gezintiye çıkmaya hazırlanıyor.

23 Eylül 2008 03:00

Mars yüzeyinde araştırmalar yapan Opportunity robotuna yine yol göründü. Opportunity bu kez Endeavour isimli krateri keşfe çıkacak.

Opportunity’nin yaklaşık 11 km. yol gitmesini gerektirecek olan yeni hedef, aracın Kızıl Gezegen yüzeyinde şimdiye dek katettiği mesafenin iki katı. Robotun her gün 100 metre kadar yol almasını gerektirecek keşif gezisinin 2 yılda tamamlanması planlanıyor.  Kraterde yapılacak inceleme sonucunda Mars’ın jeolojik yapısı ile ilgili yeni bilgiler elde edilmesi umuluyor.

Opportunity robotu 2004 yılında indiği Mars’ta 3 ay sürmesi beklenen görev süresini hayli aşmış durumda. NASA yetkilileri yeni kraterin robotun sınırlarını zorlayacağı belirterek güneş enerjisiyle çalışan Opportunity’nin kış mevsiminde enerji azlığı sebebiyle 'uykuya yatmasının' gerekeceğini ifade ediyorlar.

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