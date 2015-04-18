Mars keşif robotu Curiosity 10 km’yi geride bıraktı

NASA'nın en yeni Mars keşif robotu Curiosity, Kızıl Gezegen'de göreve başladığı Ağustos 2012'den bu yana 10 km mesafe kat etti. Keşif aracı, 16 Nisan günü elde ettiği başarının ardından Mars panoraması çekti. NASA, söz konusu tarihte keşif robotunun aldığı mesafenin ise 65 metre olduğunu açıkladı.

Mars'ta görev yapan bir diğer keşif aracı Opportunity, 24 Mart'ta 'Maraton' tamamlamıştı. 2004'ten bu yana Kızıl Gezegen'de bulunan Opportunity, yaklaşık 11 yıllık görevinde Maraton mesafesini temsil eden 42,195 kilometre mesafeyi geride bıraktı.

Al Jazeera’nın haberine göre, Gale Krateri'nde indiği noktadan kraterin merkezindeki 5,5 km uzunluğundaki Sharp Dağı'nın eteklerine ilerleyen Curiosity, şu an 'Pahrump Tepeleri' adı verilen kayalık bölgede gözlemler yapıyor.

Yerden yüksekliği giderek artan bölgelerde gözlem yapan Curiosity, tırmanmak zorunda kaldığı Pahrump Tepeleri'nde yaklaşık 40 metre yükseklikte yer alıyor. Curiosity ekibinde yer alan John Grant, keşif aracının hareket kabiliyetinin farklı kaya türlerini inceleyebilmek adına kritik önem taşıdığını belirtti. Curiosity, Pahrump'ın ardından 'Logan Geçidi' adındaki bölgeye ilerleyecek.

Curiosity'nin Gale Krateri'nde yaptığı en yeni analizler, Mars toprağında gece vakti sıvı su oluştuğunu ortaya koymuştu. Bulgular, Mars'ın sanılandan çok daha fazla su sakladığına işaret etti.

Dünya'ya gönderdiği sinyaller 2010'da kesilen Opportunity'in ikisi Spirit ise 7,7 km yol almıştı.