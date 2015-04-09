Mars'ta 150 milyar metreküp su



'Geophysical Research Letter' adlı dergide yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, Kızıl Gezegen'in tozlu yüzeyinin altı buzullarla kaplı. Buzulların 1.1 metre kalınlığında olduğu düşünülüyor.

Uydu çalışmaları sonucu söz konusu buzulların kuzey ve güney yarım kürede orta enlemler civarında olduğu tespit edildi. Buzulların yaklaşık 150 milyar metreküp su tuttuğu tahmin ediliyor.

Kopenhag Üniversitesi Neils Bohr Enstitüsü araştırmacılarından Nanna Bjornholt Karlsson, “Orta enlemlerdeki buzlar bu nedenle Mars’ın önemli bir bölümü” dedi.

Dünya benzeri bir gezegenden çöle

Bilim insanları Mars’ın sıcak, yağışlı ve muhtemelen Dünya benzeri bir gezegenden nasıl bugünkü gibi soğuk ve kuru bir gezegene dönüştüğünü bulmaya çalışıyor.

Mars, milyarlarca yıl önce atmosferinin büyük bölümünü kaybetti. Yürütülen çalışmalarla Mars’taki suyun ne kadarının kaybedildiği ne kadarın yeraltı buzullarında kaldığı araştırılıyor.

Bilim insanları son çalışma kapsamında, toz yığınlarının altında kaldığı için söz konusu buzulların olduğu gibi kaldığını belirtiyor.

Daha önceki araştırmalarda, Mars’ın önceden kuzey yarımkürenin yarısını kaplayan bir okyanusa sahip olduğu açıklanmıştı. Kızıl Gezegen'deki suyun yaklaşık yüzde 87’sinin kaybedildiği tahmin ediliyor.

Şu anda gezegenin bilinen en geniş su rezervuarı kutup bölgelerinde bulunuyor.