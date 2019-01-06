Mars ile anlaşmazlık yaşayan yapımcılardan açıklama

Mars Cinema Group ile ücretler ve haklar konusunda anlaşmazlık yaşayan yapımcılar ortak bir basın bildirisi yayınladı. Boykot kararı alan isimlerden olan Yılmaz Erdoğan’ın sosyal medya hesaplarından da paylaşılan açıklamada, bilet uygulamasına da yeni düzen getirecek olan yasanın desteklendiği belirtildi.

Mars Cinema Group ile anlaşmazlık yaşayan ve boykot kararı alan yapımcılardan basın açıklaması geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeni sinema yasasına destek verilen açıklama Yılmaz Erdoğan’ın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Açıklamda şu ifadelere yer verildi: