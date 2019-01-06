T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Mars ile anlaşmazlık yaşayan yapımcılardan açıklama

Sinema meslek birliklerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeni sinema yasasına destek

06 Ocak 2019 14:18

Mars Cinema Group ile ücretler ve haklar konusunda anlaşmazlık yaşayan yapımcılar ortak bir basın bildirisi yayınladı. Boykot kararı alan isimlerden olan Yılmaz Erdoğan’ın sosyal medya hesaplarından da paylaşılan açıklamada, bilet uygulamasına da yeni düzen getirecek olan yasanın desteklendiği belirtildi.

Mars Cinema Group ile anlaşmazlık yaşayan ve boykot kararı alan yapımcılardan basın açıklaması geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeni sinema yasasına destek verilen açıklama Yılmaz Erdoğan’ın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Açıklamda şu ifadelere yer verildi: 

ETİKETLER

yılmaz erdoğanyapımcımeslek örgütlerisinema
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24