Mars Gıda: Bizim ürünleri haftada bir kereden fazla yemeyin

Uncle Ben's pirinçleri ve Mars, Snickers çikolataları gibi markaların arkasındaki firma, bazı ürünlerinin yüksek tuz, şeker ya da yağ oranı yüzünden haftada yalnızca bir kez tüketilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Mars Gıda şirketi, bunun için ürünlerinin etiketinde ve internet sitesinde her gün tüketilebilecek gıdalarla "ara sıra" yenmesi gerekenler arasında ayrım yapacağını bildirdi.

Şirket 'otantik' lezzetini korumak için bazı yiyeceklerde daha fazla tuz, şeker ya da yağ kullanıldığını kaydetti.

Mars Gıda, BBC'ye yaptığı açıklamada ürünlerinin sadece yüzde 5'inin etiketinde "ara sıra" ibaresinin yer alacağını belirtti.

Bunların arasında Dolmio marka lazanya sosları, pesto ve carbonara sosu ile Uncle Ben's markasının doğu mutfaklarında kulanılan sosları bulunuyor.

Şirket gelecek beş yıl içinde bu ürünlerin tarifini değiştirerek, tuz, şeker veya yağ oranını azaltmayı hedefliyor.

Mars Gıda'nın internet sitesi de birkaç ay içinde güncellenecek.

Şirket yetkilileri, Dünya Sağlık Örgütü ve İngiltere Gıda Standartları Kurumu'nun dengeli beslenme ve tuz tüketiminin azaltılması gibi tavsiyelerini dikkate aldıklarını bildiriyorlar.

Şirketi kısa süre önce içinde plastik parçaları olabileceği gerekçesiyle bazı çikolata ürünlerini piyasadan çekmişti.