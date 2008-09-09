Marquez'in keyfi yerinde



Kulüpten ayrılmak istediği iddia edilen Rafael Marquez, bugün yaptığı basın toplantısında bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve uzun yıllar Katalan ekibinde kalmak istediğini açıkladı.



Meksika’nın Jamaika’yı 3-0 yendiği maç sonrasında konuşan emektar defans oyuncusu Marquez, Barcelona’da mutlu olduğunu ve oyunculuk kariyerinden sonra hoca olarak takımda kalmak istediğini belirtti.



“İki sezondur somut bir başarı elde edemedik ve bu nedenle baskı altındayız. Bu sene zirve için daha çok çalışacağız.”



“Takımdaki emektar oyunculardan biriyim ve bu nedenle yapabildiğimin en iyisini yapıp, takımın önemli bir parçası olmak istiyorum.”



Yaz başında problem yaşadığı için takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğunu ancak bu sorunu teknik direktör Pep Guardiola ile görüşüp hallettiğini belirten Marquez, “Yeni hocamız beni düşünceleri ile etkiledi ve tüm problemlerim onun sayesinde uçup gitti.” dedi.



Daha önce Seydou Keita, Martin Cáceres ve Daniel Alves gibi oyuncuların takıma gelmesi nedeniyle forma şansı bulamayacağını düşünen Meksikalı oyuncu, Guardiola’nın kendisine inandığını ve elbet takımdaki yerini alacağına inandığını söyledi.



“Endişem yok. Daha çok çalışıp formamı kapacağımdan eminim.”

