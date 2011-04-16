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Kültür-Sanat

Maroon 5, Kuruçeşme Arena'daydı

Maroon 5, Kuruçeşme Arena'daydı.

16 Nisan 2011 03:00

T24- Maroon 5, Kuruçeşme Arena'daydı. This Love şarkıları arenayı inletti. 

Kuruçeşme Arena en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Türkiye'de ilk kez konser veren Amerikalı rock grubu Maroon 5'a ilgi oldukça fazlaydı. Konsere en çok ilgiyi gösterenler ise 14-18 yaş arası gençlerdi. Resmi olmamakla birlikte Kuruçeşme Arena'da yaklaşık 10 bin kişinin olduğu söylendi.

Grup sahneye 21.30'da çıktı. Sahneye çıkar çıkmaz da grubun solisti Adam Levine “Nasılsın İstanbul” diye dinleyicilere seslendi. İki saat sahnede kalan grubun performansı çok beğenildi. Kuruçeşme Arena'yı inleten şarkı ise grubun en sevilen şarkılarından olan This Love'dı. Şarkıyı Kuruçeşme Arena'da binlerce insan birlikte söyledi.

Konsere Ayşe Özyılmazel, Demet Evgar, Oben Budak, Oğuz Çetin ve ailesi, Şafak Ongan gibi isimler katıldı. Teknik direktör Oğuz Çetin konsere kızları için geldiğini ve Maroon 5 dinleyicisini olmadığını söyledi. Demet Evgar ise grubun şarkılarını sevdiğini ve ilk defa canlı dinleyeceği için heyecan duyduğunu belirtti. Ayşe Özyılmazel ise gecenin en şanslı ismiydi. Grupla tanışan Özyılmazel onlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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