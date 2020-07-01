Maroon 5 grubunun bas gitaristi Madden, aile içi şiddet suçlamasıyla gözaltına alındı

T24 Dış Haberler

Pop-rock grubu Maroon 5'ın bas gitaristi Mickey Madden, aile içi şiddet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Los Angeles Polis Departmanı, New York Post'un Page Six servisine yaptığı açıklamada Madden'in 50 bin dolarlık kefalet bedelini ödediğini ifade etti.

Suçlamada bulunan kişinin isminin gizli tutulacağı belirtildi.

Maroon 5'in sözcüsü, "Bu hayal kırıklığı yaratan haberler bizi derinden üzdü. Bu duruma çok ciddi yaklaşıyoruz" dedi.

41 yaşındaki Madden daha önce de New York'taki bir bara kokain sokmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınmış ancak daha sonra suçlamalar düşürülmüştü.