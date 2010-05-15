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Çevre

Marmaris'teki yangın kontrol altında

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Yalancıboğaz mevkisinde çıkan orman yangınının nedeni henüz belirlenemedi.

15 Mayıs 2010 03:00

T24 - Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Yalancıboğaz mevkiisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.


Muğla Orman Bölge Müdürü İbrahim Aydın, Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleyle kontrol altına alındığını söyledi.


Aydın, yangının kontrol altına alınmasının ardından başlatılan soğutma çalışmasına başlanacağını belirterek, '' Şiddetli rüzgara rağmen ekiplerimiz yangının söndürülmesi için yoğun bir çaba sarf etti. Yangında zarar gören alan çalışmalar bitince belirlenecek'' dedi.



'Yalancıboğaz riskli bölge'



Orman yangınının başladığı Yalancıboğaz mevkisinin riskli bir bölge olduğunu anlatan Muğla Orman Bölge Müdürü İbrahim Aydın, kısa sürede büyüyen yangına 2 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini ifade etmişti.

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