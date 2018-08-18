Marmaris'teki Türk berberlere turistlerden yoğun ilgi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatilini geçiren yabancı uyruklu erkek turistler, Türk berberlere yoğun ilgi gösteriyor.

Marmaris'te Türk berberler, yabancı erkek turistler arasında rağbet görüyor. Türk vatandaşları ile aynı ücreti ödeyen turistler, verilen hizmetten memnun kalıyor. Türk berberleri en çok tercih eden yabancılar arasında ilk sırada İngilizler, ardından Almanlar geliyor. Berber koltuğuna oturan turistlerin en çok istediği ise 'ful bakım' denilen uygulama oluyor.



Saç ve sakal tıraşı yapılan turistin kulak, burun ve yanak kılları sir ağdayla alınıyor. Yüze krem ve buhar masajı yapılıyor, ardından saçlara özel yağlar sürülüyor. Bir süre bekletilen turistin saçı ve yüzü yıkanarak temizleniyor. Çıraklar, kollar, boyun ve başa masaj yaparak rahatlatıyor. 45 dakika süren tıraş ve bakımın ardından 40 lira ücret ödeniyor. Tıraş olan turist ve yakınlarına, Türk kahvesi ve Türk çayı ikram ediliyor. İkramları yudumlayan turistlere iyi derecede İngilizce bilen berberler, Marmaris hakkında bilgi veriyor.



Eşi ve kızının isteğiyle ilk defa Türk berberde tıraş olduğunu söyleyen, bir fabrikada çalışan İngiliz mühendis George Bell Bennett (35), "Harika bir duygu. Kendi ülkemde böyle bir şey yok. Çok rahatladım, tüm arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Yaşadığım bu duyguyu ailem cep telefonuyla çekti. Sosyal medyada paylaşarak 'Very good Turkish Barber' yazacağım" dedi.



20 yıldır berberlik yapan Erhan Yılman, "Turistlerin ilgisi çok fazla. Yaptığımız tıraşı çok beğeniyorlar. Bu sene İngiliz ve Alman turistler, kendi müşterilerimizden daha çok ilgi göstermeye başladı. Bize gelen müşterilerimiz çok memnun ve Türkiye'ye tekrar tekrar gelmek istiyorlar. Bizler de misafirlerimizi memnun edip, Marmaris'in tanıtımına katkı yapıyoruz" diye konuştu. (DHA)