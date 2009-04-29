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Yaşam

Marmaris'teki kaçak operasyonuna 13 tutuklama

29 Nisan 2009 03:00

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda, 31 kaçağı yaşa dışı yollardan yurt dışına çıkartmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik ekiplerince Marmaris açıklarında 2 gün önce ortaklaşa düzenlenen operasyonda bir teknede yakalanan 21 Afganistan, 9 Burma ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 31 kaçağın sınır dışı edilmesi işlemleri tamamlandı.

Kaçakların ifadesi doğrultusunda düzenlenen operasyonda, para karşılığında kaçakların geçişine aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "örgütlü olarak insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla" Marmaris'te adliyeye sevk edilen Türkiye uyruklu zanlılar S.A, R.Ç, Ş.E, M.A, A.Ö, S.Ç, M.Ç, İ.B, M.A, M.Ö, Z.S ve İ.A. ile Afganistan uyruklu A.H. tutuklandı.

Kaçakların yasa dışı yollardan yurt dışına çıkartılmasında kullanıldığı öne sürülen 6 metre büyüklüğünde bir sürat teknesi, 2 otomobil ve 2 minibüse ise operasyon kapsamında el konulduğu bildirilmişti.

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