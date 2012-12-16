Marmaris'te deprem ve yanardağ araştırması başlatıldı

Marmaris'te son zamanlarda meydana gelen depremlerin ''büyük bir depremin habercisi mi olduğunu ya da bir yanardağdan mı kaynaklandığını'' tespit etmek için harekete geçen bilim insanlarından oluşan ilk ekip araştırmalara başladı.

Marmaris'in Bozburun beldesi ile Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) Adası arasında son bir ayda binden fazla depremin meydana gelmesi, Türk bilim insanlarını harekete geçirdi. 12 kişilik araştırma ekibinin ilk grubunda yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü ve Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yüksek Mühendis Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsü Doğal Afetler ve Yer Bilimleri Araştırma Birimi'nden Prof. Dr. Berkan Ecevitoğlu ile serbest Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz, Bozburun Yarımadası'na giderek çalışmaları başlattı.

Bozburun beldesinde balıkçılarla bir araya gelen araştırma ekibi, depremlerden önce ve sonra denizde ne gibi değişiklikler gözlemlediklerini sordu. Balıkçılar, suyun son zamanlarda ısındığını, deniz anası ve ahtapot gibi deniz canlılarının sıkça görülmeye başladığını söyledi.

Ardından depremlerin en fazla hissedildiği yerlerden olan Söğüt köyünde titreşim ölçme cihazları yerleştiren uzmanlar, daha sonda tekneyle denize açıldı. Bozburun ile Sömbeki Adası'nın arasındaki Küdür Burnu açıklarında kadar seyreden uzmanlar, yol boyunca belirli aralıklarla deniz suyu sıcaklığını ölçtü.