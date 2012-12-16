T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Marmaris'te deprem ve yanardağ araştırması başlatıldı

Marmaris'in Bozburun beldesi ile Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) Adası arasında son bir ayda binden fazla depremin meydana gelmesi, Türk bilim insanlarını harekete geçirdi

16 Aralık 2012 16:36

Marmaris'te son zamanlarda meydana gelen depremlerin ''büyük bir depremin habercisi mi olduğunu ya da bir yanardağdan mı kaynaklandığını'' tespit etmek için harekete geçen bilim insanlarından oluşan ilk ekip araştırmalara başladı.

Marmaris'in Bozburun beldesi ile Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) Adası arasında son bir ayda binden fazla depremin meydana gelmesi, Türk bilim insanlarını harekete geçirdi. 12 kişilik araştırma ekibinin ilk grubunda yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü ve Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yüksek Mühendis Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsü Doğal Afetler ve Yer Bilimleri Araştırma Birimi'nden Prof. Dr. Berkan Ecevitoğlu ile serbest Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz, Bozburun Yarımadası'na giderek çalışmaları başlattı.

Bozburun beldesinde balıkçılarla bir araya gelen araştırma ekibi, depremlerden önce ve sonra denizde ne gibi değişiklikler gözlemlediklerini sordu. Balıkçılar, suyun son zamanlarda ısındığını, deniz anası ve ahtapot gibi deniz canlılarının sıkça görülmeye başladığını söyledi.

Ardından depremlerin en fazla hissedildiği yerlerden olan Söğüt köyünde titreşim ölçme cihazları yerleştiren uzmanlar, daha sonda tekneyle denize açıldı. Bozburun ile Sömbeki Adası'nın arasındaki Küdür Burnu açıklarında kadar seyreden uzmanlar, yol boyunca belirli aralıklarla deniz suyu sıcaklığını ölçtü.    

ETİKETLER

marmarismuğladepremyanardağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24