Marmaris'teki çifte hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te 16 gün önce deniz üzerinde 10 dakika arayla meydana gelen iki hortumun yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sigorta şirketleri de hortum nedeniyle marinada ve denizde; bağlı toplam 40 yatta yaklaşık 10 milyon lira hasar meydana geldiğini tespit etti.

Marmaris\'e 11 kilometre mesafedeki Yalancı Boğaz mevkiikisinde, geçen 21 Kasım\'da saat 13.56\'da, deniz üzerinde hortum oluştu. Açık denizden gelen ilk hortum, özel bir marinayı vurdu. İskele ve karadaki 25\'er metrelik 3 yelkenli ile 20 metrelik 2 motor yat devrildi. Bir otomobil ve panelvan minibüs havalanarak 15 metre ilerideki iskelenin kenarında bulunan duvara çarptı. Marinanın içinden geçen hortum iskelede bağlı bununan birçok lüks yatta da çeşitli çapta hasarlara neden oldu.

Marinanın açıklarında 10 dakika sonra ikinci bir hortum daha oluştu. Bu ikinci hortum açıkta demirli \'Tayland\' isimli dalış teknesini batırdı. Teknedeki 3 kişi, marina görevlilerince kurtarıldı.

Bu ikinci hortumunda uzaklaşmasının ardından Kaymakam Celalettin Yüksel, Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri marinaya gelerek incelemelerde bulundu. Kaptanlar ve çalışanlar da yatlarda hasar incelemesi yaptı. Çağrılan sigorta şirketleri 15 gündür devam eden çalışmalarını tamamladı. Zarar gördüğü belirlenen 40 yatta yaklaşık 10 milyon lira hasar meydana geldiği tespit edildi.

DEHŞETİN BOYUTLARI YENİ GÖRÜNTÜLERLE ORTAYA ÇIKTI

Marinadaki bir direkte bulunan güvenlik kamerası açık denizden hızla gelen hortumun saniyeler içinde lüks yatlara nasıl zarar verdiğini gözler önüne serdi.

Görüntülerde, denizdeki beton ve plastik platformların yerinden oynaması, bir otomobil ve panelvanın havalanarak 15 metre ilerideki taş bloğa çarpıp iskelenin kenarında kalması yer aldı. Halatların koptuğu, zodyak bot ve diğer denizcilik malzemelerin etrafa saçıldığı görüntüler, yaşananların boyutunu ortaya koydu. Görüntülerde, yatlarının başında ve içinde bekleyen 11 kişinin, şans eseri kurtulmaları da yer aldı.



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