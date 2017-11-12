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Marmaris'te yazdan kalma günler iç ısıttı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS'teki güzel hava sayesinde kentteki tatilci ve turistler, kasım ayı ortalarında denize girdi, plajda güneşlendi

12 Kasım 2017 13:28

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS\'teki güzel hava sayesinde kentteki tatilci ve turistler, kasım ayı ortalarında denize girdi, plajda güneşlendi.
Marmaris\'te kasım ayının ortalarına gelinmesine rağmen yazdan kalma günler yaşanıyor. Güneş altında hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü kentte bulunanlar, güzel havanın keyfini çıkardı. Kimi turistler uzandıkları şezlonglarında bronzlaşmaya çalışırken, kimileri kitap okuyarak dinlenmeyi tercih etti. Denize girenler bol bol yüzdü. Bazı turistler jet-ski ve yelkenli öğrenmek için eğitmenler eşliğinde denize açıldı. Kafeteryalarda deniz manzarası eşliğinde çaylarını yudumlayan ailelerin çocukları parklardaki oyuncaklarla oynadı. Sahil yürüyüş yolunda yazlık kıyafetlerle bisiklet süren, yürüyen ve spor yapanlar, bol bol selgie yaptı. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerindeki sıcak havanın çarşamba gününe kadar süreceğini belirtti.

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