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Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar Noel kutlaması yaptı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te yerleşik yaşayan Ukraynalılar aileleri ile birlikte Noel kutlaması yaptı

25 Aralık 2017 12:16

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te yerleşik yaşayan Ukraynalılar aileleri ile birlikte Noel kutlaması yaptı. 2 saat süren kutlama, \'Dünya\'da barış\' sloganı ile son buldu.
Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği ve Ukrayna Büyükelçiliği tarafından bu yıl ilk defa yılbaşı kutlaması düzenlendi. Marmaris Belediyesi\'nde yapılan kutlamalara Ukrayna Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Viacheslav Khomenko, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olena Topçu ve yerleşik yaşayan 600 Ukraynalı, çocuklarıyla birlikte katıldı. Türkiye ve Ukrayna milli marşlarının okunması ardından Ukrayna Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Viacheslav Khomenko kürsüde etkinliğe destek veren ve katılan herkese teşekkür etti. Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olena Topçu, \"İki ülke arasında süregelen dostlukların artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. İlk defa böyle bir organizasyon düzenliyoruz. Katılımcılara teşekkür ederim\" dedi.
Çocuk ve ailelerin yılbaşına özel kıyafetlerle katıldığı kutlamalarda dans grupları gösterilerini sahneledi. Ukraynalı dansçılar \'Vışıvanka\' adlı geleneksel giysileri eşliğinde çocuklar için mini skeçler oynadı. Dansçılar, Noel kıyafetli çocukları sahnede toplayarak beraber ülkelerine özgü geleneksel oyunlarını oynadı. İki saat süren etkinlikte çocuklar birbirlerine hediyeler verdi. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner\'e katkılarından dolayı Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Marmaris Başkanı Olena Topçu tarafından plaket hediye edildi. Kutlama,\'Dünya\'da barış\' sloganı ile son buldu.

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