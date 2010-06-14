Marmaris'te yangın çıktı

T24- Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.



Çetibeli köyü Baklatarlası mevkisinden yükselen dumanı gören orman gözetleme kulesindeki görevliler, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.



Yangın, Beldibi beldesinde konuşlu yangın söndürme helikopteri ile havadan, çok sayıda arazözle karadan yapılan müdahaleyle büyümeden söndürüldü.



Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangında, yaklaşık 1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğünü ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.



Marmaris'te sabah saatlerinde çıkan bir başka yangında da 1 dönüm ormanlık alan tahrip olmuştu.