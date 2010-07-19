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Yaşam

Marmaris'te turistlerle otel çalışanları birbirine girdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, kaldıkları otele zarar verdikleri iddia edilen 11 turist ile otel çalışanları arasında kavga çıktı.

19 Temmuz 2010 03:00

T24- Olay bügün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Marmaris'in turistik Armutalan Beldesi'nde bulunan bir apart otele 2 hafta önce Gold Trail Holidays tur şirketi tarafından gönderilen 11 turist, acentenin iflas ettiğini öğrenince kaldıkları otelin yetkilileri ile görüşmeye geldi.

8'i Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 11 İngiliz turist, işletmecilerle, kendilerini getiren acentenin iflas etmesi üzerine kimin yardımcı olabileceğini tartışmaya başladı.

KAPILARI KIRDILAR

Otel işletmecileri, “Sizler sigortadan paranızı alıyorsunuz, mağdur olmayacaksınız. Fakat bizim yapabileceğimiz bir şey yok” yanıtından tatmin olmayan turistler, bağırmaya başladı. Sözlü tartışma, el kol hareketlerine döndü. Kendilerine küfür eden turistleri uyaran otel personeli, polis çağırdı. Bu durumu fark eden turistler, odalarına çıkarak kapıları kırdı. Ardından restorana inen turistler burada da masa ve sandalyeleri parçaladı. Otelin eşyalarına zarar veren turistlere müdahale edilmedi. Polis, büyümesi muhtemel olaya müdahalede bulunarak, turistleri etkisiz hale getirdi. Her iki taraf ifadeleri alınmak üzere Çarşı Polis Merkezi'ne getirildi.

"KÜFÜR EDİP EL KOL HAREKETİ YAPTILAR"

Otelin İşletme Müdürü Fatih Demir, söz konusu turistlerin tesiste kaldıkları günden beri sürekli sorun çıkardıklarını öne sürdü. Turistlerin diğer müşterileri de rahatsız ettiğini savunan Demir, “Kendilerini getiren Gold Trail Holidays şirketinin battığını duyduklarında bizlerle konuşmaya resepsiyona geldiler. Kendilerine tatillerine devam edeceklerini, ülkelerine dönmelerinde bir sorun olmayacağını söyledik. Turistlere sigortadan paralarını alacaklarını defalarca söylememize rağmen ağır küfür ve el kol hareketleri yaptılar. Bizler de polis çağırdık. Polisin çağrıldığını anlayan turistler kaldıkları odanın kapıları ile restoranın masa ve sandalyelerini kırdılar” dedi.

TURİSTLER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Çarşı Polis Merkezi'nde yeminli tercüman eşliğinde ifadeleri alınan 11 turist üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Otel İşletme Müdürü Fatih Demir ise zarar veren turistler hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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