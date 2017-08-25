Marmaris'te turistler cip safaride eğleniyor

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin olmazsa olmazları arasında yer alan cip safari turları, keyifli anlar yaşatıyor. Başta İran olmak üzere Lübnan, Ürdün, Katar ve İsrail gibi değişik Ortadoğu ülkelerinden kente gelen turistler, cip safarilerine büyük ilgi gösteriyor.

Taşlı, çamurlu ve tozlu dağ yollarıyla nehirlerin çevrelerinden geçen, ilçenin doğal güzelliklerini sunan ve kırsal mahalleri de içine alan cip safari turları, Ortadoğulu turistlerin yoğun ilgi göstermesiyle hareketli günlerine döndü. Kent merkezinde bulunan cip safari turları, her gün saat 10.00\'da başlayarak saat 19.00\'da sona eriyor. Gündüz ve gece olmak üzere iki safari turu düzenleyen işletmeler, dört çeker arazi araçlarında 4 - 7 kişiden oluşan gruplarla belirledikleri parkurlarda gidiyor. İstenilen hizmet ve parkura göre kişi başı 40-80 lira arasında değişen cip safari turları, genelde trafiğin olmadığı toprak yollarda geçiyor. Araç içinde su savaşı yapıp çalan hareketli müzikler eşliğinde eğlenen turistler, belirlenen noktalarda öğle yemeği molasıyla yorgunluk atıyor. Animatörler, yemek molası sonrası müzikler eşliğinde Ortadoğulu turistleri coşturarak beraber dans ve halay çekiyor. Başta İran, Lübnan, İsrail ve Ürdün olmak üzere değişik Arap ülkelerinden turistler, safari turlarına yoğun ilgi gösteriyor. Animatörler ve hareketli müzikler eşliğinde turlara çıkan Ortadoğulu turistler, keyifli anlar yaşıyor. Cip safari çalışanları, Arap turistlerin eğlencelerini kamera ve fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor. Gündüz turları, turistik kırsal mahallelerdeki manzaraya hakim tepelerinde gün batımının seyri ile son buluyor. Gece turlarında ise gün doğumu ile turlar sona eriyor.

Marmaris\'in ilk cip safari turlarını başlatan Patika Turizm Şirketi Satış Temsilcisi ve Animatör Tolga Gündüz, \"Bizler, turizm elçileri gibi ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Şirketimiz 30 yıldır cip safari turu düzenliyor. Şehrimize tatile gelen vatandaşlarımız ve yabancı turistler cip safari yapmadan gitmiyor. Bu yıl Arap turistler ekonomik olarak rahatlattı. Avrupalı turist açığımızı Ortadoğulu turist ile kapattık. Arap turistler eğlenmeyi, heyecanı ve doğal, kültürel zenginliklerimizi görmeyi çok seviyor. Gündüz ve gece turlarımız oluyor. Kırsal turistik mahallelerde istenilen parkura göre fiyatlarımız değişiyor. Son bir ay içinde Arap turistlere özel turlar düzenliyoruz. Günlük 100 kişilik grup cip safari turuna katılıyor\" dedi.

Ailesiyle tatile gelen çevre mühendisi İranlı 32 yaşındaki Ahmad Akbar Amarah, \"İlk defa Marmaris\'e geldim. Hayran kaldığım doğası ve denizi mevcut. Ülkemizdeki tur acenteleri cip safari turlarını izlettirmişti çok merak etmiştim. Gerçeği daha güzel ve çok güzel, eğlenceli anlar yaşadım. Ülkeme döndüğümde dostlarıma Marmaris\'e gitmelerini isteyeceğim\" dedi.

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