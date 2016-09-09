Marmaris'te tatilcilere çadır yasağı

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı tatili boyunca plaj ve parklarda çadır kurulmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Marmaris Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sedat Kirt, yaptığı açıklamada, geçen Ramazan Bayramı'nda ilçedeki turistik tesislerde yer bulamayan bazı tatilcilerin plaj ve parklarda çadırlarda konakladıklarını hatırlattı. Ramazan Bayramı'nda günde ortalama 400 ton çöp toplandığını, ilçe genelinde hijyen sorunu yaşandığını vurgulayan Kirt, Kurban Bayramı tatilinde de benzeri bir durumun yaşanmasını istemediklerini dile getirdi.



İlçede bayram süresince plaj ve parklarda çadır kurulmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Kirt, "Bu bayramda daha fazla yoğunluk bekliyoruz. Otellerimiz dolu. Bayramda vatandaşlarımızın çadır kurmalarına izin vermeyeceğiz. Çünkü ortada güvenlik, temizlik, hijyen sorunu var." dedi.



Kirt, Kurban Bayramı'nda konukların rahat bir tatil geçirmeleri için başta temizlik olmak üzere, tüm belediye ekiplerine takviye yapıldığını açıkladı.